Otel Odasında Uyuşturucuyla Yakalandı

Otel odasında uyuşturucuyla yakalandı

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Otel Odasında Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da bir otelde yapılan atamada uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Terme ilçesinde bulunan bir otelde kalan B.B.'nin odasına operasyon düzenleyen polis yaptığı 43,25 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Terme Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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