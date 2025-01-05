Otel Odasında Sır Dolu Ölüm

Olay, İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi Sarısaltık Sokak üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre haber alınamayan M.E için otel çalışanları odaya çıktı. Çalışanlar M.E'nin yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından M.E'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ARKASINDA NOT BIRAKTI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından M.E'nin cansız bedeni otopsi yapılması için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M,E'nin arkasından not bıraktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA