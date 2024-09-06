Otel Odasında Karısını Başka Bir Adamla Bastı: İhaneti Anbean Görüntüledi

İsmi açıklanmayan adam, eşinin sadakatsizliğinden ilk kez ailesinin uyarılarıyla şüphelenmeye başladığını belirtti. "İlk başta her şeyin normal olduğunu düşünüyordum, söylenenlere inanmadım. Ancak ailemden biri bana fotoğrafları gösterince işin peşine düşmeye karar verdim" diyerek, karısının her adımını takip etmeye başladığını anlattı. Takip sonucu, karısının bir otelde sevgilisiyle buluşacağını öğrenen adam, otelin yolunu tuttu.