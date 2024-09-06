Otel Odasında Karısını Başka Bir Adamla Bastı: İhaneti Anbean Görüntüledi
Çin'in Wenzhou şehrinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eşinin sadakatinden şüphelenen bir adam, karısının gizlice bir otelde sevgilisiyle buluştuğunu öğrendi. Otele gidip odaya giren adam, karısını bir başka adamla aynı yatakta yakaladı. İhanete uğrayan adam o anları saniye saniye kaydetti.
İsmi açıklanmayan adam, eşinin sadakatsizliğinden ilk kez ailesinin uyarılarıyla şüphelenmeye başladığını belirtti. "İlk başta her şeyin normal olduğunu düşünüyordum, söylenenlere inanmadım. Ancak ailemden biri bana fotoğrafları gösterince işin peşine düşmeye karar verdim" diyerek, karısının her adımını takip etmeye başladığını anlattı. Takip sonucu, karısının bir otelde sevgilisiyle buluşacağını öğrenen adam, otelin yolunu tuttu.
Adam, odaya girdiğinde karısını sevgilisiyle aynı yatakta yakaladı. Otel odasında yaşanan gerilim anları sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yasak aşk yaşadığı iddia edilen adamın soğukkanlı bir şekilde odayı terk ettiği görülürken, çift arasında çıkan kavga otel personelinin müdahalesiyle son buldu.
Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Paylaşım, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir kullanıcı, "Bu asla kabul edilemez" yorumunu yaparken, bir diğeri ise "Hemen boşanmalı" şeklinde tepkisini dile getirdi.