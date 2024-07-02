Otel fiyatları cep yaktı: Vatandaşlar çözümü çadırda buldu

Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatil planları yapılmaya başlandı. Ancak bu sene özellikle Ege ve Akdeniz'de faaliyet gösteren oteller fiyatlarda geçen seneye oranla büyük bir artışa gitti. Ortalama bir otel de 4 kişilik bir ailenin sadece konaklama masrafının 100 bin TL'ye kadar çıkması üzerine vatandaşlar, rotayı alternatif konaklama seçeneklerine çevirdi.

Özellikle çadır turizminde bu sene büyük bir artış görülüyor. Bu artış nedeniyle çadır turizmindeki üretici firmalar taleplere yetişmekte büyük zorluk yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektörün önde gelen üreticilerinden olan Özarı Branda sahibi Mehmet Balarısı, "Türkiye şartlarında şöyle bir problem var. İnsanlar artık otellere 100 ile 150 bin TL arasında değişen rakamları vermek istemiyor. 4 kişilik bir aile Türkiye'nin neresine giderse gitsin bu rakamlar ortaya çıkıyor. Ama alternatif olan çadırla tatil yapmak isterse bir aile bu rakam 10 bin TL'ye kadar düşüyor. Bu şekilde olduğu zaman daha kaliteli bir yaşam ortaya çıkıyor. Ayrıca istediğiniz yere kurabiliyorsunuz. Bir manzara derdiniz bulunmuyor. Sadece ekstra kamp yerlerine ücret ödüyorsunuz. Hem de bir seferlik bu parayı vermiş oluyorsunuz. Çünkü bu çadırlar bir kere alınıp kullanıldıktan sonra atılmıyor. Türkiye'de her zaman bir evde depremde kullanabileceği bir çadır olmalı” dedi.

Çadırların su geçirmez malzemeden yapıldığını ve bu nedenle yaz ve kış rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Balarısı, “Bizim artımız hem brandanın kendi kumaşları bizde olduğu için hem de kendimiz branda ürettiğimiz için çadırların hiç birinde alttan böcek, sinek ve haşerelerin girmesi söz konusu değil. Ürünlerde sineklik bulunuyor. Ürünlerimiz aynı zamanda su da geçirmediği için yaz kış kullanılabilecek ürünler. Türkiye'de çadır çok fazla rağbet görüyor. Kamp ülkemizde şu anda çok revaçta olan bir aktivite bu yüzden çok fazla talep var. Çünkü sadece kampa giderken değil bir sahil kenarında bile kahve içerken bu çadırların yan kitlerini çıkartarak vatandaşlar kullanabiliyor. Yaz ayında gelen büyük talebe yetişmekte çok zorlanıyoruz. Çadır isteyen müşterilerimize 2 ay sonrasına tarih veriyoruz. Daha önceden sipariş veren müşterilerimizin ürünlerini tedarik ediyoruz” diye konuştu

Kaynak: İHA