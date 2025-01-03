Otel Çalışanını Bıçaklayarak Katletmişti, Savunması ‘Pes’ Dedirtti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda saat 01.00 sıralarında otel çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, kavşakta F.S., M.D., M.A. ve Hasan S'nin içinde bulunduğu otomobille çarpıştı.

BIÇAKLANDI, YERE YIĞILDI

Araçtan inen ve alkollü olduğu öne sürülen 4 kişi ve servis şoförü arasında tartışma çıktı. 4 kişiden Hasan S., yanındaki bıçakla çalışanlara saldırdı, kavgada İsmail Takdir Kirişçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kirişçi, kurtarılamadı.

“OLAY GÜNÜ ÇOK ALKOLLÜYDÜM”

Olayın ardından dört şüpheliden M.D., M.A. ve Hasan S., sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi. Kavgada Kirişçi’yi bıçaklayan Hasan S., kendini şöyle savundu: Olay günü çok alkollüydüm. Kaza sonrası tartıştık. Şahıs üzerime atladı. Bir anda olay gerçekleşti. Olay anını da doğru düzgün hatırlamıyorum.

Kaynak: DHA