Otel Çalışanını Bıçaklayarak Katletmişti, Savunması ‘Pes’ Dedirtti

Antalya’da minibüs kazası sonrasında çıkan kavgada 36 yaşındaki barmen İsmail Takdir Kirişçi’yi bıçaklayarak öldüren Hasan S.’nin ifadesi ‘Pes’ dedirtti. Hasan S., cinayeti “Çok alkollüydüm. Olay anını da doğru düzgün hatırlamıyorum” diyerek savundu.

Otel Çalışanını Bıçaklayarak Katletmişti, Savunması ‘Pes’ Dedirtti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda saat 01.00 sıralarında otel çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, kavşakta F.S., M.D., M.A. ve Hasan S'nin içinde bulunduğu otomobille çarpıştı.

Otel Çalışanını Bıçaklayarak Katletmişti, Savunması ‘Pes’ Dedirtti - Resim : 1

BIÇAKLANDI, YERE YIĞILDI

Araçtan inen ve alkollü olduğu öne sürülen 4 kişi ve servis şoförü arasında tartışma çıktı. 4 kişiden Hasan S., yanındaki bıçakla çalışanlara saldırdı, kavgada İsmail Takdir Kirişçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kirişçi, kurtarılamadı.

Otel Çalışanını Bıçaklayarak Katletmişti, Savunması ‘Pes’ Dedirtti - Resim : 2

“OLAY GÜNÜ ÇOK ALKOLLÜYDÜM”

Olayın ardından dört şüpheliden M.D., M.A. ve Hasan S., sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi. Kavgada Kirişçi’yi bıçaklayan Hasan S., kendini şöyle savundu: Olay günü çok alkollüydüm. Kaza sonrası tartıştık. Şahıs üzerime atladı. Bir anda olay gerçekleşti. Olay anını da doğru düzgün hatırlamıyorum.

Kaynak: DHA

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