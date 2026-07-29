ÖSYM Duyurdu! 2026 KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı. Memur olma hayali kuran binlerce aday için beklenen süreç resmen başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte KPSS Ön Lisans başvuru tarihleri, sınav günü ve DHBT takvimi belli oldu. Peki 2026 KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? İşte adayların kaçırmaması gereken kritik tarihler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2026-KPSS Ön Lisans) 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adayların başvurularını 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.

DHBT BAŞVURULARI EYLÜLDE

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DHBT için başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM, DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların 4 Ekim'deki 2026-KPSS Ön Lisans sınavına da başvurmaları gerektiğini bildirdi.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Bireysel başvurular, başvuru tarihlerinde saat 09.45'ten itibaren gerçekleştirilebilecek.

2026-KPSS Ön Lisans takvimi: Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos, sınav 4 Ekim; DHBT başvuruları 22-30 Eylül, DHBT sınavı ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi