ÖSYM Duyurdu! 2025 TUS Sonuçları Açıklandı

Binlerce Tıp mezununun sonuçlarını heyecanla beklediği 2025-TUS 1. dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınava girenler sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görebilecek.

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ÖSYM Duyurdu! 2025 TUS Sonuçları Açıklandı

23 Mart’ta yapılan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 1. Dönem) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanlığı resmi X hesabından duyurdu.

ÖSYM Duyurdu! 2025 TUS Sonuçları Açıklandı - Resim : 1

SAAT 16.15 İTİBARİYLE SİSTEM AÇILDI

ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Nisan 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2024–Ağustos TUS‘a girenlerin sayısı geçen sınava oranla yüzde 23 artarak rekor kırmıştı. 2024–Mart TUS‘a giren aday sayısı 23 bin 188 iken 2024–Ağustos TUS‘a 28 bin 559 aday girmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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