ÖSYM 6 Maddeyle Açıkladı: '15 Dakika Kuralı' Neden Esnetilmiyor?

YKS'de her yıl tartışma yaratan 15 dakika kuralı yeniden gündemde. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun esneklik tavsiyesine rağmen ÖSYM, sınav güvenliği ve adaletini gerekçe göstererek uygulamadan geri adım atmıyor. Kurum, geç kalan adayların sınava alınmamasının nedenlerini 6 başlık altında sıraladı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
ÖSYM 6 Maddeyle Açıkladı: '15 Dakika Kuralı' Neden Esnetilmiyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YKS sonrası sınava geç kalan adaylar ve yıllardır uygulanan “15 dakika kuralı” yine gündemde. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2017 yılında verdiği tavsiye kararında ölçülü davranılması gerektiğini belirtmiş, geç kalan adayların başka salonlarda sınava alınması önerisi tartışılmıştı.

Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu öneriye net bir şekilde karşı çıkıyor. Edindiğimiz bilgilere göre kurumun gerekçeleri şu 6 maddede toplanıyor:

  • Her aday için fotoğraflı ve tek cevap kâğıdı basılıyor. Başka salona geçiş, kimlik ve evrak eşleşmesini engelliyor.
  • Geç kalan adayın başka salona alınması, başkası yerine sınava girme gibi usulsüzlüklere zemin hazırlıyor.
  • Özel salon uygulaması, birbirini tanıyan adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanarak kopya çekmesini teşvik edebilir.
  • Bu adaylara ayrı sınav yapılması hâlinde soruların eş değerliği sağlanamıyor, bu da sıralama adaletini bozuyor.
  • Zamanında gelen adaylar açısından, geç kalanlara ayrıcalık tanındığı algısı oluşuyor ve sınav adaleti sarsılıyor.
  • ÖSYM’ye göre sınava alınmamak bir ceza değil, ihmalin sonucu. Milyonların katıldığı bir sınavda kuralı esnetmek kaosa yol açar.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
MSB: 'Bir Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Olmuştur' Fırat Kalkanı Harekatı'ndan Acı Haber! Şehidimiz Var
Kahramanmaraş'taki Ev Yangınında Facia: Engelli 3 Kişi Alevlerden Kaçamadı! Kahramanmaraş'taki Ev Yangınında Facia: Engelli 3 Kişi Alevlerden Kaçamadı!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu İstanbul Programını Neden İptal Etti? Yazılı Açıklamayla Duyurdu Kılıçdaroğlu İstanbul Programını Neden İptal Etti?
Mutlak Butlan Sonrası İlk Karşılaşma! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve Yan Yana Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve Yan Yana
Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem: OHAL İlan Edildi, Çok Sayıda Ölü Var Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem
ABD'yle F-35 Krizi Çözülüyor mu? Trump'tan Flaş Açıklama ABD'yle F-35 Krizi Çözülüyor mu?
Denizli'de Otobüs Faciasında Ölü Sayısı 9'a Çıktı Denizli'de Otobüs Faciasında Ölü Sayısı Yükseldi