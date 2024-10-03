Osmanlı ve Taşoluk Konakları Çevresindeki Parklar Yeniden Açıldı

Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl çevresindeki bazı parkların ve yolların, site yönetimleri tarafından halka kapatılmasının ardından, bu alanların yeniden kamu kullanımına açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun talimatıyla, site yönetimi tarafından yalnızca site sakinlerine tahsis edilen kamusal alanlarla ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçtik. Bu nedenle, parklar, sokaklar ve yollar halkın kullanımına kazandırıldı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında, "Belediye ekipleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak site yönetimine gerekli bildirimleri yaptı ve bu alanların yeniden halka açılmasını talep etti. Ancak, yapılan uyarılara rağmen, parklar ve yollar kamusal kullanım için açılmadı. Yürütülen diyalog ve görüşmeler olumlu sonuç vermediği için yasal süreç başlatıldı ve belediye bir müdahale planı oluşturdu" denildi.

Bu süreçte, belediye ekipleri, kamuya ait olan ancak site yönetimi tarafından gasp edilen park ve sokakları yeniden düzenleyerek, vatandaşların kullanımına sundu. Bu çalışmalar, kamu alanlarının korunması ve halkın ortak yaşam alanlarına erişim hakkının savunulması açısından büyük önem taşıyor.

Arnavutköy Belediyesi, ilçedeki tüm kamusal alanların adil ve eşit bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla benzer projelerini titizlikle sürdüreceğini belirtti. Bu müdahale, halktan büyük destek gördü ve vatandaşların park, yol ve diğer kamusal alanlara engelsiz erişimini sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: DHA