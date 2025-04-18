Osmanlı Resimlerinin Usta İsminin Ünlü Tablosu Satışa Çıktı, Son Eseri Rekor Kırmıştı

İstanbul Hanımefendisi, Kaplumbağa Terbiyecisi, Yeşil Cami'de Kuran Dersi gibi tabloları ile tanınan, Türk Resim Sanatı’nın en ünlü ressamlarından Osman Hamdi Bey’in ünlü bir eserinin Londra’da satışa çıkacağı öğrenildi.

Sotheby's Müzayedeevi'nde satışa çıkarılacak olan 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' isimli tablo 29 Nisan'da gerçekleştirilecek açık artırmada alıcılara sunulacak. Gözde eserin 1.5 milyon sterline (75.6 milyon TL'ye) alıcı bulması bekleniyor.

Ünlü ressamın bir diğer eseri ‘Kur’an Okuyan Kız’ 2019 yılında açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline satılmıştı. Osman Hamdi Bey’in eserleri arasında en yüksek alıcı bulan eser ‘Kur’an Okuyan Kız’ rekor kırmıştı. Tablonun Malezya İslam Sanatları Müzesi tarafından alındığı öğrenilmişti.

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

Türk resim sanatının önemli isimleri arasında yer alan Osman Hamdi Bey, 1842-1910 yıllarında yaşadı Hukuk eğitimi almak için gittiği Paris’te bu eğitimi yarıda bırakarak Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda ressamlık eğitimi almaya başladı. Osman Hamdi Bey, 1869’da doğduğu topraklara geri dönerek bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşunda öncü oldu. Uzun yıllar Müze-i Hümayûn’da (İstanbul Arkeoloji Müzesi) müdürlük görevi üstlendi ve koleksiyonunun genişletilmesi için çalışmalar yürüttü.

Arkeoloji alanında önemli işlere imza atan sanatçı Nemrut Dağı tümülüsü ve Lagina’da bulunan Hekate Tapınağı’nda kazılar başlattı. Başlattığı en önemli arkeolojik kazı ise Sayda (Sidon, Lübnan) kazısından kral mezarlığı kazıları olarak kabul edilir.

Kaynak: Haber Merkezi