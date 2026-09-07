Osmanlı Padişahlarının Yadigarı 'Sırra Kadem Bastı!' 210 Yıllık Eserin Akıbeti Bilinmiyor

Maltepe'de bulunan ve kentsel dönüşüm ile yol çalışmaları sırasında kaldırılan yaklaşık 210 yıllık Osmanlı dönemine ait tarihi nokta taşının akıbeti belirsizliğini koruyor. Tarih Öğretmeni Cabir Caymaz, akıbeti bilinmeyen tarihi anıtla ilgili "Birkaç sene önce oradan kaldırıldı, şu an nerede olduğunu tam bilmiyoruz. 210 yıl önce buraya dikilmiş bu tarihi nokta taşı nadir örneklerden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

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Osmanlı Padişahlarının Yadigarı 'Sırra Kadem Bastı!' 210 Yıllık Eserin Akıbeti Bilinmiyor
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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi'nde yer alan ve II. Mahmud döneminde dikildiği bilinen tarihi nokta taşı(mesafe ölçer), bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve yol çalışmaları sırasında yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 210 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Altıntepe'nin bilinen en eski tarihi yapısı olarak öne çıkan taşın nerede olduğu bilinmezken, mahalle sakinleri ve tarihçiler taşın bulunup eski yerine konulmasını istiyor.

'TARİHİ MİRASIN AKIBETİ BİLİNMİYOR'

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarih Öğretmeni Cabir Caymaz, kaldırılan taşın nadide bir eser olduğuna dikkat çekerek, "Şu gördüğümüz küçük yer kaldırım normalde. Orada günümüzden 210 yıl önce dikilmiş tarihi bir Osmanlı taşı vardı. Birkaç sene önce oradan kaldırıldı, şu an nerede olduğunu tam bilmiyoruz. 210 yıl önce buraya dikilmiş bu tarihi nokta taşı nadir örneklerden bir tanesidir. İstanbul'a baktığımız zaman birçok taş çeşidi vardır; Orta Taş vardır tam İstanbul'un ortasında, Roma döneminden kalma Milyon Taşı vardır veya okçuların attığı menzili belirten Nişan Taşı, Menzil Taşı vardır. Fakat bu tarihi nokta taşı Osmanlı döneminde, II. Mahmud zamanında dikilmiştir. Miladi olarak 1816-1817 yıllarına tekabül eder. Birkaç sene öncesine kadar taş buradayken üzerinde Hicri 1232 tarihi çok rahat okunabiliyordu" dedi.

'PADİŞAHLARIN SEFER DÜZENLERKEN GEÇTİĞİ HAT'

Tarihi taşın işlevine ve bulunduğu konumun önemine değinen Caymaz, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Bu taş uzun yıllar burada kaldı fakat şu an kaldırılmış durumda. Buradaki tarihi mirasın korunması konusunda bu taşın tekrar yerine konulması hem tarihe saygı hem de tarihe verdiğimiz önem anlamında üzerimize düşen bir görevdir. Eski Altıntepelilerin de bildiği üzere bu taş, bölgemizdeki Osmanlı döneminden kalma en eski tarihi yapıdır. Yaklaşık 210 yıldır buradaydı; arazi ölçümü, mesafe ölçümü ve sınır belirleme amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Zaten taşın bulunduğu yer tarihi Bağdat Yolu güzergahıdır. Osmanlı Devleti'nde padişahların doğuya sefer düzenlerken geçtiği hat tam olarak burasıdır."

Kaynak: İHA

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