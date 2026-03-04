Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde elektrik direğinin devrilmesinden dolayı orman yangını çıktı. Korkutan alevler yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Sumbaş ilçesine bağlı Gaffarlı köyü Taşköprü mevkiinde, elektrik direğinin devrilmesi sonucu orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayılarak büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Korkutan alevler, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 4 dönüm kızılçam zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

