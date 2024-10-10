Osmaniye'de Korku Dolu Anlar: Tankerler Çarpıştı

Osmaniye'de korku dolu anlar yaşandı. Yangın çıkan tankere çarpan başka bir tanker yola devrildi.

Osmaniye'de Korku Dolu Anlar: Tankerler Çarpıştı

Sürücüsü öğrenilemeyen tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından kupa kısmından alev alan tankere, arkadan gelen başka bir tanker çarparak yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Devrilen tankerden sızan akaryakıt nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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