'Osmaniye'de AFAD yetkilileri olmadan kolileri dağıtılıyor'

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilisi olmayan kişilerin AFAD kolisi dağıtmasına, "Burada AFAD kolilerini görüyorsunuz, Osmaniye'de AFAD yetkilileri olmadan dağıtıma çıkartılıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

'Osmaniye'de AFAD yetkilileri olmadan kolileri dağıtılıyor'

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de AFAD görevlisi olmayanların AFAD kolisi dağıtmasına tepki gösterdi.

Kolilerin bulunduğu deponun görüntülenmesine tepki gösteren kişiler, "Biz gavur vatandaşına mı dağıtıyoruz? Kendi vatandaşımıza dağıtıyoruz. Gelin beraber dağıtalım" ifadelerini kullandı. Kaya ise, "Telefonla, talimatla olmaz. Bununla ilgili elinizde belgeniz var mı? Sözle olmaz. Burada AFAD kolilerini görüyorsunuz, Osmaniye'de AFAD yetkilileri olmadan dağıtıma çıkartılıyor" dedi.

Fatih Altaylı İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı: İlçelerdeki favorilerini de tek tek sıraladı Fatih Altaylı İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı
Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
Mahmut Tanal'dan Mardin'in tarihi bölgesinde çöken yolun onarılmamasına tepki Mahmut Tanal'dan Mardin'in tarihi bölgesinde çöken yolun onarılmamasına tepki
Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
Star TV'nin iddialı dizisiydi: Ekranlara veda edecek Star TV'nin iddialı dizisiydi: Ekranlara veda edecek
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini
SGK imzaladı, bankalar artırdı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bu işi yapacak aranıyor: Sivas'ta 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor! 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor!
Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı Astrolog Dinçer Güner'den '30 Mart' uyarısı
Sıra dışı özellikleri ile dikkat çekiyor: Türkiye'nin emekli şehri ve en mutlu ili Türkiye'nin emekli şehri ve en mutlu ili