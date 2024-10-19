Osmangazi Belediyesi'nden Yeni Hizmet Binası

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların nitelikli hizmetlerle buluşabilmesi için son 6 ayda çalışmalara hız verdi. Yurttaşların ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha ilçeye kazandıran Osmangazi Belediyesi, aynı çatı altında dört önemli hizmetin yer aldığı Mehmet Akif Hizmet Binası’nı faaliyete açtı.

Toplam 735 metrekare alan üzerine inşa edilen Mehmet Akif Hizmet Binası’nın zemin katında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık yer alıyor. Mehmet Akif Hizmet Binası’nın birinci ve ikinci katları ise Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi olarak faaliyet göstererek çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı verecek.

Mehmet Akif Hizmet Binası’nın açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA