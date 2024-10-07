Osmangazi Belediyesi'nden Meme Kanseri Semineri

Osmangazi Belediyesi, meme kanserinde farkındalık oluşturmak, bilgilendirme yapmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak için kadın personele yönelik seminer düzenledi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aytaç Sayın, kanserle ilgili pek çok bilgiyi katılımcılar ile paylaştı. 'Meme kanseri olmaktan değil geç kalmaktan korkmak lazım' diyen Sayın, erken yakalanmış kanserlerde kurtulma şansının çok büyük olduğuna vurgu yaptı. Seminerin ardından Belediye Başkanı Erkan Aydın ve kadın personel, kansere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne pembe balonlar bıraktı.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu ay, meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı. Belediyemiz bünyesindeki doktorlarımız ve seminer için gelen Op. Dr. Aytaç Sayın hocamız, meme kanseri konusunda kadın personelimize yönelik bilgilendirmede bulundu. Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Dünyada önlenebilir kanser türlerinden bir tanesi. Tedavi için erken teşhis çok önem taşıyor. Hem hastalık konusunda hem de tedavi süreçleri noktasında kadın personelimizi bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik yaptık. Projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: ANKA