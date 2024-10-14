OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu Sinop'ta Sanatseverlerle Buluştu

Adigey Cumhuriyeti OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu Sinop'ta sanatseverlerle bir araya geldi.

OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu Sinop'ta Sanatseverlerle Buluştu

Kafkas kültürünün tanıtılması amacıyla Sinop Kafkas Derneği ev sahipliğinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, OŞAD Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu dans gösterisi sundu.

20 kişilik grup tarafından yöresel elbiselerle yapılan gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

Gösteri sonunda dans topluluğu üyelerine, kente özgü el yapımı tekne maketleri hediye edildi.

Kaynak: AA

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