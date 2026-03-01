Ortadoğu'ya Bazı Uçuşlar İptal! İşte Türk Hava Sahasında Son Durum
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ortadoğu'ya birçok uçuş iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hava sahasındaki son durum hakkında bilgi verdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemesinin ardından havayolu şirketleri Körfez ülkelerine yapılacak uçak seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus sefer iptallerine Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması ve güvenlik riskini gerekçe gösterdi.
Kaynak: AA
