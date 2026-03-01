Ortadoğu'ya Bazı Uçuşlar İptal! İşte Türk Hava Sahasında Son Durum

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ortadoğu'ya birçok uçuş iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hava sahasındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Son Güncelleme:
Ortadoğu'ya Bazı Uçuşlar İptal! İşte Türk Hava Sahasında Son Durum
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemesinin ardından havayolu şirketleri Körfez ülkelerine yapılacak uçak seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus sefer iptallerine Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması ve güvenlik riskini gerekçe gösterdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik UyarısıHürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik UyarısıGüncel

İsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia Ettiİsrail, İranlı 40 Üst Düzey Komutanı Öldürdüğünü İddia EttiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik Uyarısı Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik Uyarısı
İran Başkonsolosluğu’nda Bayrak Yarıya İndirildi İran Başkonsolosluğu’nda Bayrak Yarıya İndirildi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü İran'dan Füze Yağmuru: ABD İlk Kayıplarını Açıkladı
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı İran'da Hamaney'in Yerine Geçici Olarak Arafi Atandı
Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor Sıcak Çatışma Piyasaları Vurdu: Altında Kara Kuğu Etkisi Derinleşiyor
Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi Oldu Devrim Muhafızları'nın Yeni Başkomutanı Belli Oldu