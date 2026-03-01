Ortadoğu'ya Bazı Uçuşlar İptal! İşte Türk Hava Sahasında Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemesinin ardından havayolu şirketleri Körfez ülkelerine yapılacak uçak seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus sefer iptallerine Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması ve güvenlik riskini gerekçe gösterdi.

Kaynak: AA