Orta Doğu Seferlerine 'Savaş' Ayarı: THY, Pegasus, Ajet... Tüm Uçuşlar İptal Edildi

ABD ve İran'ın İsrail'e saldırması, misillemelerle çatışmaların Körfez ülkelerine sıçramasının ardından Türk Hava Yolları (THY) 10 ülkeye uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin son açıklamayı THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptı.

Açıklamada, Orta Doğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart'a kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerin ise bugün için için iptal edildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir. Uçuşunuza dair güncel bilgilere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz: https://turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PEGASUS'TAN SEFER İPTALLERİ

Pegasus Hava Yolları da Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Ürdün ve Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın Riyad kentine yapılacak seferlerini ise bugün için iptal ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle İran, Irak, Ürdün ve Lübnan'a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad'a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."

Uçuşlara dair güncel bilgilere, şirketin internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

AJET DE SEFERLERİ DURDURDU

AJet de İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar, Birleşik Arap Emirlikleri seferini ise bugün için iptal etti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin de söz konusu olabileceğini belirten Yeşilkaya, yolcuların güncel uçuş bilgilerine resmi kanalları üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA