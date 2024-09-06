Ormanlık Alanda Terk Edilmiş Halde Bir Bebek Bulundu

Muğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulundu. Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatılırken, bebek ise hastaneye götürüldü.

Son Güncelleme:
Ormanlık Alanda Terk Edilmiş Halde Bir Bebek Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı. Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda ses duyan iki kişi, çalıların içinde bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Muğla Milas'ta Ormanlık Alanda Yangın Milas'ta Ormanlık Alanda Yangın
Amasya'da Tanker ile Tırın Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı Amasya'da Tanker ile Tırın Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı
Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar