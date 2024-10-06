Ormanlık Alanda Çalışan Vatandaş Fenalaşıp Hayatını Kaybetti

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda çalışırken fenalaşan vatandaş, aracında ölü bulundu.

Ormanlık Alanda Çalışan Vatandaş Fenalaşıp Hayatını Kaybetti

Olay, Hanönü ilçesi Yılanlı köyü Çukursökü Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çalışan Alaaddin Çiloğlu, rahatsızlandı. Dinlenmek için aracına binen Çiloğlu hayatını kaybetti. Çiloğlu, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından aracında ölü bulundu. Alaaddin Çiloğlu’nun cenazesi, olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Alaaddin Çiloğlu’nun hayatını kaybetmeden önce telefonla eşini aradığı ve kendisini iyi hissetmediğini ve araçta dinleneceğini söylediği öğrenildi. İlk belirlemelere göre, Alaaddin Çiloğlu’nun kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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