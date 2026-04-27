Ormanların 'Gram Altını' Çıktı: Kastamonu'da Servet Mesaisi

İlkbahar yağışlarının bereketi, Kastamonu ormanlarını dev bir gelir kapısına dönüştürdü. Gastronomi dünyasının 'kara elması' olarak bilinen ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken kuzugöbeği mantarı, bu yıl ormanlarda görülmemiş bir bollukla ortaya çıktı. Şehir merkezine yakın ormanlık alanlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mantar avcılarının uğrak noktası haline geldi.

SAATLER İÇİNDE 6 KİLOGRAM

Tosya ilçesinde ormana çıkan Hüseyin Tümtürk ve İbrahim Büyükacar isimli iki arkadaş, sadece birkaç saatlik bir arama sonucunda yaklaşık 6 kilogram kuzugöbeği toplamayı başardı.

Piyasa değeriyle yaklaşık 6 bin ila 9 bin TL arasında değişen bu miktarı satmak yerine yemeyi tercih ettiklerini belirten İbrahim Büyükacar, mantar toplamanın püf noktalarını paylaştı:

"Doğru yerde ararsanız ve şansınız varsa bulabiliyorsunuz. Özellikle sabah güneşinin vurduğu alanlarda yoğunluk daha fazla olur. Rengi, yetiştiği ağaca göre siyah veya beyaz olabilir ama lezzeti aynıdır. Bizim buralarda orman yangını olmadı ama yine de bolluk var; bu iş para değil, emek işi."

KİLOGRAMI BİN 500 LİRA

Kuzugöbeği bolluğu, sadece hobi amaçlı toplayanları değil, bölge halkını da sevindirdi. Pazarlarda ve alım yapan firmalarda kilogramı bin TL ile bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satılan mantar, köylüler için önemli bir ek gelir kaynağına dönüştü.

Özellikle yağışlar sonrası nemli toprak kokusunu takip eden Kastamonulular, sepetlerini doldurarak pazarların yolunu tutuyor.

Kaynak: İHA