Ormanlarımız Yine Alev Alev: Antalya'daki Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Yazın gelmesiyle ormanlarımız yeniden alev alev yanmaya başladı. Bugün de Hatay ve Antalya'dan orman yangını haberleri geldi. Hatay'daki orman yangını kontrol altına alınırken, Antalya'daki yanını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Ormanlarımız Yine Alev Alev: Antalya'daki Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Yaz aylarının gelmesiyle ormanlarda her yıl ortaya çıkan felaketler bu yıl da kendisini göstermeye devam ediyor. Antalya ve Hatay’da başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ANTALYA SERİK’TE YANGIN

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesi’ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Serik Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ormanlarımız Yine Alev Alev: Antalya'daki Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Resim : 1

Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 eskavatör ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ormanlarımız Yine Alev Alev: Antalya'daki Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Resim : 2

BİR YANGIN DA HATAY’DA

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’nde öğleden sonra çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ormanlarımız Yine Alev Alev: Antalya'daki Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Resim : 3

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 4 ilk müdahale aracı, 11 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopter ile müdahale etti. Yangın alanını soğutma çalışmaları sürüyor.

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Orman yangınları Hatay Serik Antalya
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