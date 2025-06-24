Ormanlarımız Yine Alev Alev... 4 Kentte Müdahale Sürüyor

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Yaz aylarına girilmesiyle Türkiye’nin baş belası orman yangınları yeniden kendisini gösterdi. Bugün, Sakarya, Çanakkale, Hatay, İzmir ve Uşak’ta orman yangınları çıktı.

SAKARYA

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangın, yakınındaki ormana sıçradı. Bölgede bazı binalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında depodaki iş makineleri ve tomruklar büyük ölçüde yanarken, alevler ormana sıçradı. Bölgeye yakın olan binalar da tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

12 ARAÇ VE 40 PERSONELLE MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarını takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söğütlü, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan orman işletme deposunda çıkan yangına 12 araç ve 40 personelle İtfaiye ekiplerimiz müdahale gerçekleştiriyor. Olay yerinde ekiplerimizden bizzat bilgi aldım. Hemşehrilerimizi havaların ısınması ile artan yangınlara karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

UŞAK

Uşak'ta arpa tarlasında çıkan yangın, makilik alana sıçradı.

Uşak merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında bulunan bir arpa tarlasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye arazözler, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HATAY

Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisindeki ormanda, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp bir bölgede çıkan yangına, karadan müdahale başlatıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İZMİR

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ilıca Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 4 helikopter ile havadan 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle de karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA