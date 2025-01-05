Ormanın İçindeki Gizli Mağarada Ziyaretçi Rekoru, 200 Bin Kişi Ağırladı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya’da yer alan Altınbeşik Mağarası, bu yıl da önemli sayıda ziyaretçi ağırladı. Özellikle İngiliz, Rus ve Polonyalı turistler tarafından yoğun ilgi gören mağara rekor üzerine rekor kırdı. Ormanlık alanda yer alan mağara bu yıl 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın su derinliği bazı yerlerde 40 metreyi buluyor.

“1994 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK ZİYARETÇİ”

Her yıl mağarayı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin sayılarının arttığını belirten İbradı Belediyesi çalışanı Ali Batuhan Tuğcu, şunları söyledi: Mağaramız geçtiğimiz yıl 130 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Bu yıl ise 200 bin bandını aştık. Bu sayı ile mağaramız geçtiğimiz yıla göre 70 bin ziyaretçi daha fazla ağırlayarak mağaranın açıldığı 1994 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekorunu yakaladık. Mağarayı Türkiye'nin her yerinden yerli ziyaretçilerimizin yanı sıra, yabancı ziyaretçilerden genel olarak en fazla Alman ziyaretçiler gelirken, sırasıyla Rus ve diğer ülkeler mağaramızı ziyaret etti.

Kaynak: İHA