Bursa'da sabah saatlerinde evinden çıkan 67 yaşındaki Nejdet Özkaya’dan saatlerce haber alınamadı. Köyde duyulan silah sesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bir çoban tarafından bulundu.

Ormanda Şüpheli Ölüm... Silah Sesi Detayı
Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Gelemiç Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Nejdet Özkaya, sabah saatlerinde hayvanları için çam burçağı toplamak üzere evinden ayrıldı. Öğle saatlerinde köyde silah sesi duyulduğu öğrenildi. Ancak köylüler, bölgede avcıların olabileceğini düşünerek herhangi bir ihbarda bulunmadı.

ÇOBAN BULDU

Saat 15.35 sıralarında Küçükovacık Mahallesi yakınlarındaki çamlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, ağaçların altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İlk etapta ağaçtan düşmüş olabileceğini düşünen çoban, yanına yaklaştığında yerde kanlar içinde yatan kişinin Nejdet Özkaya olduğunu gördü.

Durumu hemen jandarma ekiplerine ve ailesine bildiren çobanın ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Özkaya’nın omzundan bir adet domuz kurşunuyla vurulduğu tespit edildi. Olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

ÇOK OKUNANLAR
