Orman Yangınlarının Bilançosu Belli Oldu: Murat Kurum Hasar Gören Yapı Sayısını Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç’te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını veya yıkık olduğunu duyurdu.

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Orman Yangınlarının Bilançosu Belli Oldu: Murat Kurum Hasar Gören Yapı Sayısını Açıkladı
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Bakan Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki hasarlı yapılara ilişkin bilgi verdi.

'65 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASAR ALDI YA DA YIKILDI'

Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir’de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır" dedi.

Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre, Kumluca’da 20, Seydikemer’de 39, Gömeç’te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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