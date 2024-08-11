Orman Yangınlarını Yaz Biterken Hatırladılar! Günlüğü 1 Milyona Helikopter Kiralandı

Orman yangınları ile mücadelede zafiyeti sorgulanan OGM (Orman Genel Müdürlüğü), yaz biterken 87 gün kullanmak üzere bir helikopter kiraladı. Günlük maliyeti 1 milyon olan helikopterin 3 aylık kirası için 81 milyon 180 bin TL ödenecek.

Orman Yangınlarını Yaz Biterken Hatırladılar! Günlüğü 1 Milyona Helikopter Kiralandı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 2024 yılının ilk yarısı için belirlenen helikopter ve uçak hedefini tutturamadığı ortaya çıkan OGM, 87 gün kullanmak üzere yangın söndürme uçağı kiraladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; OGM, 5 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında 87 gün kullanmak üzere bir adet orta sınıf helikopter kiraladı. Helikopterin 3 aylık kirası için 81 milyon 180 bin TL ödenecek. Günlük maliyeti yaklaşık 1 milyon lira olacak.

ŞİRKETİN YANGIN SÖNDÜRME DENEYİMİ YOK

Helikopterin kiralandığı CMC Savunma Şirketi 2019 yılında Ankara’da kurulmuştu. Şirketin yıllardır Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın helikopterleri ihalelerini kazanıyor. Ancak şirket havacılık ve yangın söndürme konusunda hiçbir deneyimi olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

OGM, 2023 yılında hava araçları için toplam 4 milyar 79 milyon 769 bin TL kira ödemesi yapmıştı.

Orman Yangınları ile Bir Garip Mücadele! OGM, 'Gerekli' Dediği Helikopter ve Uçakları AlmamışOrman Yangınları ile Bir Garip Mücadele! OGM, 'Gerekli' Dediği Helikopter ve Uçakları AlmamışGüncel

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