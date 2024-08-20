Orman Yangınlarında Son Durum!

Türkiye'nin günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Kırka Beldesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde öğleden sonra başlayan yangın kontrol altına alındı. Karabük'te 54 saat önce kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarıysa hala devam ediyor.

Orman Yangınlarında Son Durum!

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR

Afyonakrahisar’ın Sinanpaşa İlçesi’nin Kırka Beldesi’nde ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Yaklaşık 30 hektarlık alanda süren yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Yangından gelen ilk haberlere göre alevlerin geniş bir alana yayıldı ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının büyümesi engellemek, bölgedeki yerleşim yerleri ve doğal yaşam zarar vermemesi için ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Orman Yangınlarında Son Durum! - Resim : 1

ANTALYA

Antalya'da Şehir Hastanesi önündeki ormanlık alanda başlayan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında 2 bin metrekare alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kepez ilçesi Dikilitaş Mevkii'nde öğleden sonra 14.30 sularında, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen yangın alanına Orman Bölge Müdürlüğü kipleri, iki uçak bir helikopter, arazözlerle ile müdahale ederken, Kepez Belediyesi de takviye ekip ile su tankerini yönlendirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm alanın yandığı belirtildi.

Orman Yangınlarında Son Durum! - Resim : 2

KARABÜK

Karabük’ün Ovacık ilçesinde yaklaşık 54 saatte kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın Pazar akşamı kontrol altına alınmıştı. İki gündür soğutma çalışmaları aralıksız devam ettiği bölgede, iş makineleri ile arazözlerin giriş yapamadığı alanlara yol açma çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İHA

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