Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 4 İlde Eş Zamanlı Alevlerle Mücadele

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Türkiye, dört bir yanda yükselen alevlere karşı amansız bir mücadele veriyor. Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 4 farklı şehirden peş peşe gelen yangın ihbarları, orman ekiplerini alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangınlarda ekipler, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için adeta zamanla yarışıyor.

İşte yangın bölgelerindeki son durum...

ANTALYA- KEPEZ’DE DEV HAVA SEFERBERLİĞİ

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükselmesi üzerine bölgeye adeta bir filo sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri; 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle yangına havadan ve karadan çok yönlü müdahale ediyor.

FETHİYE- YERLEŞİM YERLERİ ÇEMBER ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini sürdürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin turistik yerleşim yerlerine ve konutlara sıçramaması için kritik noktalarda barikatlar oluşturarak havadan ve karadan müdahalesine devam ediyor.

AYDIN- 7 HAVA UNSURUYLA MÜDAHALE

Aydın'ın Kuyucak ilçesi kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz aralıksız çalışıyor.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

ELAZIĞ- NİMRİ DAĞI'NDA SARP ARAZİ ENGELİ

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda çıkan örtü yangını, rüzgar nedeniyle ağaçlık alana sıçradı. Bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 orman personeli, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Ancak dağlık ve sarp arazi şartları, kara araçlarının alevlerin merkezine ulaşmasını ciddi ölçüde güçleştiriyor. Ekipler yerleşim yerlerinin önünü kesmek için insan gücüyle hat oluşturuyor.

AFYONKARAHİSAR- ENGEBELİ ARAZİDE ALEVLER YÜKSELDİ

Afyonkarahisar'da Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bağlar mevkisine sıçrayan yangında, bölgedeki iki bağ evi zarar gördü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA-İHA