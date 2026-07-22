Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı

Antalya, Aydın, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki yangınlar ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarıysa havadan ve karadan sürüyor.

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Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı
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Türkiye, dört bir yanda yükselen alevlere karşı amansız bir mücadele veriyor. Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 4 farklı şehirden peş peşe gelen yangın ihbarları, orman ekiplerini alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangınlarda ekipler, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için adeta zamanla yarışıyor.

İşte yangın bölgelerindeki son durum...

ANTALYA- KEPEZ’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükselmesi üzerine bölgeye adeta bir filo sevk edildi.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

FETHİYE- YERLEŞİM YERLERİ ÇEMBER ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini sürdürüyor.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 3

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin turistik yerleşim yerlerine ve konutlara sıçramaması için kritik noktalarda barikatlar oluşturarak havadan ve karadan müdahalesine devam ediyor.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 4

AYDIN- 7 HAVA UNSURUYLA MÜDAHALE

Aydın'ın Kuyucak ilçesi kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz aralıksız çalışıyor.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 5

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

ELAZIĞ'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda çıkan örtü yangını, rüzgar nedeniyle ağaçlık alana sıçradı. Bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 orman personeli, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 6

Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlememesi için gerekli önlemleri alan ekipler, bölgenin dağlık olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Ekiplerin yaklaşık 9 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, dağlık arazideki bitki örtüsü ile dağın eteklerinde bulunan ve yazlık olarak kullanılan 2 kerpiç ev, 1 bağ evi ile bahçe alanı zarar gördü. Bölgede, soğutma çalışması yürütülüyor.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 7

AFYONKARAHİSAR'DA 150 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Afyonkarahisar'da Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 8

Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 150 hektarlık alan, iki bağ evi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.Orman Yangınlarında Kırmızı Alarm! 5 İlde Alevlerle Mücadele, 4'ü Kontrol Altına Alındı - Resim : 9

Kaynak: AA-İHA

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Fethiye Orman yangınları Aydın Elazığ
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