Orman Yangınında Kurtarıldı: Umut Yeni Yuvasını Arıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce çıkan orman yangınında alevler arasında kalan köpek, Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yeniden sağlığına kavuşturuldu. 'Umut' adı verilen köpek şimdi kendine yeni bir yuva arıyor.

Orman Yangınında Kurtarıldı: Umut Yeni Yuvasını Arıyor

Selçuk'ta 29 Haziran'da akşam saatlerinde başlayan ve Kuşadası'na da sıçrayan orman yangınında, Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan Haybulans ekipleri, bölgede birçok yaralı hayvana yardım eli uzattı. Yangın yerinde soğutma çalışmaları başlayana kadar hazır bekleyen ekip, bu sırada hayvansever bir vatandaşın alevler arasından kurtardığı bir köpeği teslim aldı. Haybulans ile Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen köpeğe nefes almakta zorlandığı için önce oksijen takviyesi yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde yenilenerek modern ve tam donanımlı bir hale getirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının ‘Umut' adını verdiği köpeğe, aradan geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede yanıklarının iyileşmesi için yoğun bir tedavi uygulandı. Köpek, merkez çalışanlarının gösterdiği ilgi sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Tüyleri de çıkmaya başlayan Umut isimli köpek, şimdi sıcak bir yuvaya kavuşmayı bekliyor.

'ONA ÇOK İYİ BAKTIK'

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, köpeği ilk teslim aldıklarında çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, “Uyguladığımız tedavi sayesinde sağlığına tekrar kavuşması bizleri çok mutlu etti. Ona burada çok iyi baktık. Şu an psikolojik olarak durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Önceden kaldığı odadan çıkmak istemiyordu. Şimdiyse gün içerisinde merkezimizin bahçesinde diğer köpeklerle oynayıp, dolaşıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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