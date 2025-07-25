Orman Yangını Bülent Ersoy’un Villasına da Sıçradı! Ünlü Sanatçı Son Anda Kurtarıldı

Antalya'daki orman yangını Bülent Ersoy'un villasına da sıçradı. Sanatçının güçlükle evden çıkarıldığı belirtilirken, evin ise büyük hasar gördüğü ifade edildi.

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Türkiye'nin birçok kentinde süren orman yangınları Antalya'da da kendisini gösterdi. Kentin Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan, sanatçı Bülent Ersoy'un sahibi olduğu villaya da alevler sıçradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Orman Yangını Bülent Ersoy’un Villasına da Sıçradı! Ünlü Sanatçı Son Anda Kurtarıldı - Resim : 1

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı belirtildi. Danışman Arzu Acay ve Elnur Can sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'DİVA'MIZI GÜÇLÜKLE TAHLİYE ETTİK'

Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler" dedi. Diğer yandan villanın ciddi zarar gördüğü bildirildi.

Orman Yangını Bülent Ersoy’un Villasına da Sıçradı! Ünlü Sanatçı Son Anda Kurtarıldı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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