Orman Genel Müdürlüğü'nden 'yangın' uyarısı
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, mevsim normallerinin üstünde seyreden ve giderek artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından "Hava sıcaklıkları artıyor, orman yangını riskine dikkat" uyarısıyla "Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlık bölgelere izmarit, şişe vb. çöp atmayalım. Anız temizliği için ateş yakmayalım" paylaşımında bulundu.
Kaynak: ANKA