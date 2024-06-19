Orman Genel Müdürlüğü: "Bayramın 1. gününden bu yana 153 yangına müdahale edildi"

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) resmi X (Twitter) hesabından Kurban Bayramı boyunca müdahale edilen yangınların bilançosu açıklandı.

Açıklama şöyle:

“Bayramın 1. gününden bu yana; 54 orman, 99 ziraat yangını olmak üzere toplam 153 yangına müdahale edildi. Çanakkale, Eceabat ve Uşak Merkez’de ise mücadelemiz devam ediyor. Yeşil vatanı alevlerden korumak için yaptığımız mücadelede bizlere destek veren tüm kurumlara, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Lütfen ormanlarımızda yangına sebep olabilecek davranışlarda bulunmayalım. Yeşil vatan için duyarlı olalım.”

Kaynak: ANKA