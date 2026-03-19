Orhan Gencebay'ın Son Durumu Ortaya Çıktı: Koronavirüs Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılmıştı
Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu.
KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı.
TABURCU OLDU
Gencebay'ın tedavisi tamamlandı. Usta sanatçı, eşi Sevim Emre ile birlikte aracına binerek hastaneden ayrıldı.
Kaynak: İHA