Organlarıyla 3 Kişiye Umut Oldu

Amasya’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki Ali Osman Dizkırıcı’nın bağışlanan organları umutla bekleyen 3 kişiyi hayata bağladı.

Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Özel Amasya Kolmed Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Dizkırıcı, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doktorların beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdiği Yıkılgan köyündeki ailesi, organ bağışı teklifini önce reddetti. Durumu yeniden düşünüp bağış kararı alan aileden hastaneye bir saat sonra gelen telefonla ekipler harekete geçerek zamana karşı yarış başladı. Bunun üzerine durum Ulusal Organ Nakil Koordinatörlüğüne bildirildi. Erzurum’dan yola çıkan organ nakli ekipleri Amasya’ya geldi. Yapılan operasyonla Ali Osman Dizkırıcı’nın karaciğeri ve sol böbreği Erzurum’a, sağ böbreği de Ankara’daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Babasının beyin ölümünün bildirilmesi sonrası çok üzgün oldukları için yapılan bağış teklifini reddettiklerini belirten Turgut Dizkırıcı annesinin, “Eşimin organları çürüyüp gideceğine başkalarına faydası olsun” sözlerine üzerine yeniden hastaneyi arayıp bağış işlemlerini başlatmalarını istediklerini anlattı. Kayınbiraderi Mehmet Muslu da, “Bir insanı yaşatmak çok güzel bir şey. Bu bağışla eniştemin de yaşayacağına inanıyorum” diye konuştu.

“30 BİN İNSAN ORGAN BAĞIŞI BEKLİYOR”

Dizkırıcı ailesinden gelen telefonla zamanla yarışılan nakil işlemlerine başlandığına değinen Özel Amasya Kolmed Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Onur Ayıkoğlu “Bir böbrek Ankara’ya, diğer böbrek ve karaciğer Erzurum’a gitti” şeklinde konuştu. Hastanın organlarının yaşına göre daha sağlıklı olduğuna işaret eden ameliyathane sorumlusu Mehmet Aydın ise, “Örnek bağış için ailesine teşekkür ediyoruz. Çünkü 30 bin insan şu anda organ bağışı bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA