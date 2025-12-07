7 İlde 7 Organize Suç Örgütüne Operasyon! 47 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını duyurdu.

7 İlde 7 Organize Suç Örgütüne Operasyon! 47 Tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Şüphelilerden 47'si tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ'

Operasyona ait diğer detaylarla ilgili bilgilere de yer veren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları, Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

