Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ordu'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ildeki uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 16 Ekim'de Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese gerçekleştirilen baskınlarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26) tutuklandı, S.O.Y. (26) ve Ş.K. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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