Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! 2 İşçi Göçük Altında

Ordu'nun Fatsa ilçesi Sefaköy Mahallesi sınırlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait taş ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan 2 işçiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi" dedi.

