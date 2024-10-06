Ordu'da Tarım Aracı Devrildi 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

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Ordu'da Tarım Aracı Devrildi 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün çocuklarından biri öldü, 3'ü yaralandı.

İlçenin Armutlu Mahallesi'nde, İdris K'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücünün çocukları Emirhan (11), Ege Han (9) ve Handenur K. (5) yaralandı, Kaan K. (6) ise hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Handenur K'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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