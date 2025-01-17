Ordu'da Korkunç Yangın: Ev Sahibi Hastanelik Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir ev alevlere teslim oldu. Korkunç yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da Korkunç Yangın: Ev Sahibi Hastanelik Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Tekyıldız (60), Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin de Tekyıldız'ı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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