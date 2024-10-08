Ordu'da İş Yeri Kurşunlanması Davasında 2 Kişi Tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de Fatsa ilçesinde iş yerinin kurşunlamasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen T.D. ve K.A. ile onlara yardım ettikleri gerekçesiyle 5 kişiyi evlerine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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