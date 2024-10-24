Ordu’da Firari 4 Kişi Yakalandı

Ordu’da jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yerini tespit ederek yakaladı.

Ordu’da Firari 4 Kişi Yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından haklarında 27 yıl 2 ay 27 gün, 23 yıl 10 ay 20 gün, 15 yıl ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu’da Firari 4 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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