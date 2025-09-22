Ordu’da Feci Kaza: Kaldırımda Bekleyen Yaşlı Kadına Araç Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. (49) yönetimindeki 55 KC 553 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden tali yola dönmek isteyen Saadettin Y.’nin (74) kullandığı 55 KR 132 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen 71 yaşındaki Gönül Kuru’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadına, olay yerinde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Gönül Kuru’nun, ekmek aldıktan sonra aile yakınlarına gitmek üzere kaldırımda beklediği sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA