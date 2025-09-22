Ordu’da Feci Kaza: Kaldırımda Bekleyen Yaşlı Kadına Araç Çarptı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırımda bekleyen yaşlı bir kadın ağır yaralandı.

Ordu’da Feci Kaza: Kaldırımda Bekleyen Yaşlı Kadına Araç Çarptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dursun D. (49) yönetimindeki 55 KC 553 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden tali yola dönmek isteyen Saadettin Y.’nin (74) kullandığı 55 KR 132 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen 71 yaşındaki Gönül Kuru’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadına, olay yerinde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Gönül Kuru’nun, ekmek aldıktan sonra aile yakınlarına gitmek üzere kaldırımda beklediği sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bodrum'da Kruvaziyer Şöleni! 1769 Yolcu Geldi Bodrum'da Kruvaziyer Şöleni! 1769 Yolcu Geldi
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Sosyal Medyayı Sallamıştı! Galatasaray, İlkin Aydın İçin Kararını Verdi: 'Sözleşmesi Ocakta Bitiyor' Galatasaray'dan 'İlkin Aydın' Kararı