Ordu'da Feci Kaza! Baba ile Kızı Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Harami Mahallesi'nde, Esra Ş. (35) yönetimindeki 52 AGZ 997 plakalı otomobil, yamaçtan yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, öğretmen olduğu öğrenilen sürücü ile babası Kadem Ş'nin (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nazan G. (46) ise Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA