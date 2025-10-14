Ordu’da Aranan 30 Şüpheli Yakalandı: 18’i Tutuklandı

Ordu’da polis ekiplerinin bir haftalık çalışmaları sonucunda, haklarında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu’da Aranan 30 Şüpheli Yakalandı: 18’i Tutuklandı
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde, 155 kişi hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

30 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü operasyon ve kontrollerde, farklı suçlardan aranan 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin kent genelinde asayişi sağlamak amacıyla denetimlerine ve aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

