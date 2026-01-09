Ordu'da 81 Yaşındaki Adamı Öldüren Zanlı 'Tanıdık' Çıktı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde, ahırda 81 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kumrulu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki ahırda Akif Öztürk'ün cansız bedeninin bulunması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Öztürk'ün torununun eşi olduğu öğrenilen O.Y'yi (26) Altınordu ilçesinde suç aletiyle yakaladı. Gözaltına alınan O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA