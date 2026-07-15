Ordu Valiliği İl Genelinde Denize Girmenin Yasaklandığını Duyurdu

Ordu Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle il genelinde bugün saat 12.00'den itibaren denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Valilik, can güvenliği açısından vatandaşların yasak çağrısını dikkate almaları çağrısında da bulundu.

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Ordu Valiliği İl Genelinde Denize Girmenin Yasaklandığını Duyurdu
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 15 Temmuz Çarşamba günü il genelindeki sahillerde gün boyunca yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) beklendiği belirtildi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 12.00'den sonra il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Kaynak: DHA

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