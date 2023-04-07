Oran verdi, deprem tehlikesine vurgu yaptı: 'Bize çok açık bir şey anlatıyor!'
Deprem felaketinin ardından tüm yurtta deprem riski olan bölgelerdeki binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konuşulmaya başlandı. Bu nedenle kentsel dönüşüm konusunda çağrılar da gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Deprem felaketinin ardından deprem riski bulunan illerde yaşayan vatandaşlar da deprem endişesi yaşamaya devam ederken binaların dayanıklılığı gündeme geldi. Bu doğrultuda kentsel dönüşüme dikkat çekiliyor.
Konuyla ilgili Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Tayfun Gücenmez de açıklamalarda bulundu. Gücenmez, Bursa’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilediğini hatırlattı.
"ÇOK NET OLARAK GÖREBİLİYORUZ"
Yapı denetiminin önemine işaret eden Gücenmez, "Dünya üzerinde bu verileri inceleyen çok yetkin kişilerin de çok çarpıcı açıklamaları var. 'Sismik aletler olduğundan beri bu belki en büyük yaşanan deprem.' diyorlar. Art arda iki büyük depremin olması ve bir aya yakın sürede 14 bine yakın depremin olması hakikaten inanılmaz büyük bir afet olduğunu gösteriyor. Hem yurt dışında hem de yurt içinde daha soğukkanlılıkla değerlendiren hocalarımız bu afetin büyüklüğünü somut verilerle ortaya koydu. Üniversite raporları ve AFAD verileri ortaya koydu. Bunu zaten açıp baktığımızda çok net olarak görebiliyoruz." şeklinde konuştu.
"YENİ BİNALARIN DAYANIKLILIĞI YÜZDE 100'E YAKIN, ESKİ BİNALARDA YIKIM YÜZDE 50'LERİN ÜZERİNDE"
Gücenmez, yeni binaların depreme dayanıklılığının yüzde 100'e yakın olduğunu anlattı.
"Eski binalarda yıkım oranı yüzde 50'lerin üzerinde. Bu bize çok açık bir şey anlatıyor aslında. Hızlı şekilde binaları yenilememiz gerekiyor." diyen Gücenmez sözlerini şöyle sürdürdü: