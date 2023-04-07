Oran verdi, deprem tehlikesine vurgu yaptı: 'Bize çok açık bir şey anlatıyor!'

"ÇOK NET OLARAK GÖREBİLİYORUZ"

Yapı denetiminin önemine işaret eden Gücenmez, "Dünya üzerinde bu verileri inceleyen çok yetkin kişilerin de çok çarpıcı açıklamaları var. 'Sismik aletler olduğundan beri bu belki en büyük yaşanan deprem.' diyorlar. Art arda iki büyük depremin olması ve bir aya yakın sürede 14 bine yakın depremin olması hakikaten inanılmaz büyük bir afet olduğunu gösteriyor. Hem yurt dışında hem de yurt içinde daha soğukkanlılıkla değerlendiren hocalarımız bu afetin büyüklüğünü somut verilerle ortaya koydu. Üniversite raporları ve AFAD verileri ortaya koydu. Bunu zaten açıp baktığımızda çok net olarak görebiliyoruz." şeklinde konuştu.